Düzce'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplam 1021 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle iki ayrı kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Kaynaşlı ilçesinde bir şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda, 244 adet değişik markalarda cinsel içerikli hap ve ürünler ele geçirildi.

Düzce merkezde bir iş yerinde yapılan aramada ise 777 adet cinsel içerikli hap ve ürünler ile 25 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği bulundu.

Her iki olayda yakalanan 3 şüpheliye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.