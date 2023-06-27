Düzce'de kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Kadın tarafından sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Katil zanlısı kadın her yerde aranıyor

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde cadde üzerinde yürüyen 42 yaşındaki Ahmet Cömert, bir kadın tarafından vuruldu. Şahıs hayatını kaybederken, katil zanlısı kadın aranıyor.

Olay saat 03.10 sıralarında Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otogardan çıkan Ahmet Cömert, evine gittiği esnada yanına yaklaşan bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğradı. 4 farklı yerinden kurşun giren Ahmet Cömert bulunduğu yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı kadın kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 42 yaşındaki Ahmet Cömert'e olay yerinde ilk müdahaleyi yapar yapmaz Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama hastanesi acil servisine kaldırdı.

Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cömert, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, katil zanlısı kadın aranıyor.