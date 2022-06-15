Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı - Son Dakika
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Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı

15.06.2022 11:08
Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı

Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında Mergiç bölgesindeki 121 dönüm araziyi tarıma kazandıran 30 kadın, ada çayı, biberiye, kekik ve melisa gibi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı.

Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında Mergiç bölgesindeki 121 dönüm araziyi tarıma kazandıran 30 kadın, ada çayı, biberiye, kekik ve melisa gibi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğinde tarım arazilerinin değerlendirilmesi, nitelikli tarım yapılması ve dezavantajlı kadınlara istihdam sağlanması amacıyla "Tarım Akademisi Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, daha önce meyve fidanlığı olarak kullanılan Tarım ve Orman Bakanlığına ait 121 dönüm atıl arazi, çoğu ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı kadınların elinde tarıma elverişli hale getirildi.

Nitelikli ve bilinçli tarım yapılması dolayısıyla "Akıllı Tarım Merkezi" adı verilen arazide geçen yıl ada çayı, biberiye, kekik ve melisa gibi ürünleri toprakla buluşturan kadınlar, ilk hasadı yapıyor.

Yetiştirilen ürünlerin proje kapsamında anlaşma sağlanan firmaya satışından elde edilen gelir, kadınlara kazanç sağlamanın yanı sıra projenin genişletilmesinde kullanılacak.

Özellikle ada çayı ve kekik üretiminden yüksek rekolte beklenen projeyle daha çok kişinin nitelikli tarıma yönlendirilmesi hedefleniyor.

"Geçen yıl araziye 18 bin bitki ektik"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Türkiye'nin kalkınmasında ve gelişmesinde beş ana ve stratejik sektör olduğunu, bunların başında tarım ve gıdanın geldiğini söyledi.

Belediye olarak tarıma katkı sunmak amacıyla "Tarım Akademisi Projesi"ni hayata geçirdiklerini, bu sayede nitelikli bitki yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Özlü, "Geçen yıl araziye 18 bin bitki ektik. Bunlar biberiye, kekik, ada çayı ve melisadır. Bu yıl ilk hasadımızı yaptık ve ada çayı topladık." dedi.

Özlü, Düzce'nin geniş tarım arazileri olmayan "butik" bir şehir olduğunu, bu sebeple nitelikli tarım yapıp çiftçileri eğiterek tarımın gelişmesine, gıda sektörünün büyümesine katkı sunmak istediklerini anlatarak, "121 dönümlük arazide Düzce'de yetişebilen ve önemli gördüğümüz bitkileri, meyveleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Paydaşlarımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın hemen hemen hepsi kadın işçiler. Bu işçilerimizde dezavantajlı gruplara büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Projede belediyeye gelir elde etmenin hedeflenmediğini vurgulayan Özlü, buradan bir gelir elde edilecekse bunun yine tarımın gelişmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.

"Tarımla ilgilenmek bana keyif veriyor"

Projede yer alan 37 yaşındaki Meryem Ergün, üretime katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ergün, ada çayı, melisa, kekik gibi bitkiler yetiştirdiklerini belirterek, şimdi ise ürünlerin hasadını yaptıklarını kaydetti.

İşini severek yaptığını, tarımla ilgilenmenin kendisine keyif verdiğini anlatan Ergün, "Toprağa dokunmak bambaşka bir şey. Bitkinin büyüdüğünü görmek ve emeğimizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Bu duyguyu anlatılmaz, yaşanır." ifadesini kullandı.

Kardeşi Havva Ergün ise projede yer almaktan keyif aldığını belirtti.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de kadınlar 121 dönüm araziyi aromatik bitkilerle tarıma kazandırdı - Son Dakika

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