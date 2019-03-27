Düzce'de Kadınlarda Evlenme Yaşı 24,4
46 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,6 kadınlarda 24,4 oldu.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,6 kadınlarda 24,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,6, kadınlar için 24,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,2 yaş olarak gerçekleşti. - DÜZCE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:57 Kaynak: İHA
Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu
Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti
Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir