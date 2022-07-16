Kültür ve Körpeşler Mahallelerindeki kafeteryalarda 3 gün üst üste kasa ve para hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, son iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de kafeden kasa çalan hırsız kaçarken kameraya yakalandı - Son Dakika

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