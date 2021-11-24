Üye Girişi
Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası

24.11.2021 14:49
Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Kültür Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlattı.

Ekiplerce suçüstü yakalanan 4 kişiye 5 bin 344 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda, iskambil kağıtları ile kumar oynamak için kullanıldığı değerlendirilen 830 liraya da el konuldu.

Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası
Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 yaşındaki çocuğu istismar etti, köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülendi! Genç kadına 20 yıl hapis cezası 15:12 4 yaşındaki çocuğu istismar etti, köpekle cinsel ilişkiye girerken görüntülendi! Genç kadına 20 yıl hapis cezası İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası
Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya 13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu

Son Dakika Haberleri
15:09 Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!
14:53 Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış
14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
14:12 Üç yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce babası, şimdi de annesi cinayete kurban gitti!
14:12 Fransız Societe Generale'nin Türkiye senaryosu korkuttu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir
14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi
Olağanüstü MYK sonrası basının karşısında! Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek sözler Olağanüstü MYK sonrası basının karşısında! Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek sözler         
15:15
Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı! Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!         
15:10
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 15:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement