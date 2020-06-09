Düzce'de kaldırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Uzun Mustafa ve Azmimilli Mahalleleri ile Rıhtım Caddesi üzerinde başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye olarak mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet götürdüklerini belirterek, "Mahallelerimizin tümünde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Bu kapsamda Azmimilli ve Uzun Mustafa Mahalleleri ile Rıhtım Caddesi üzerindeki yerleşim alanlarının kaldırımlarını düzenlemeye başladık. Çalışmalarımızı kısa zaman içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlayacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE