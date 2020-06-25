Düzce'de kaldırım işgaline karşı denetimler sürüyor - Son Dakika

Düzce'de kaldırım işgaline karşı denetimler sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların daha rahat ulaşımı sağlayabilmeleri için esnaflar tarafından kapanan kaldırımların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların daha rahat ulaşımı sağlayabilmeleri için esnaflar tarafından kapanan kaldırımların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaya kaldırımlarını işgal eden duba, bayrak, flama gibi malzemeleri tespit ederek, haksız işgal yapan esnaf ve işletmeleri uyardı. Söz konusu malzemeleri bulundukları yerden kaldırdı. Yasak alanların tekrar işgal edilmesi durumunda ilgili kişilere cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.


Kaldırım işgaline karşı alınan şikayetler doğrultusunda sıkı bir denetim uyguladıklarını ifade eden Zabıta ekipleri, bu konuda esnafların duyarlı davranması gerektiğini kaydetti. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre "İşgal konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Araç işgali ve esnaflar tarafından kapanan kaldırımlar yüzünden vatandaşlarımız yol ortasından yürümek zorunda kalıyorlar. Bu da insanların hayatını tehlikeye atıyor. Bu konuda gerekli uyarıları yaptık, esnaflarımızın ve araç sahiplerinin kaldırımları işgal etmeyerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:58 Kaynak: İHA

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