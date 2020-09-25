Düzce'de kaldırımsız cadde sokak kalmayacak - Son Dakika

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri il merkezinde eksik olan sokaklarda kaldırım çalışmalarını hızlandırdı.
Hava şartlarının elverdiği şekli ile yaz aylarında hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, eksik olan bölgelerde kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mahallelerde yeni açılan yollarda vatandaşların rahat yürüyüş yapabilmesi için kaldırım alanları belirlendi. Yapılacak çalışmalar ile eksik olan noktalarda kaldırımlar yapılarak hizmete sunulacak. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:46 - Kaynak: İHA
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