Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi - Son Dakika
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Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi

02.08.2022 14:45
Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi

Düzce'de, kalkış saatinden önce yolcu minibüsüne binmek isteyen kişinin, tartıştığı sürücüye minibüs hareket halindeyken yumruk atması araç kameralarınca kaydedildi.

Düzce'de, kalkış saatinden önce yolcu minibüsüne binmek isteyen kişinin, tartıştığı sürücüye minibüs hareket halindeyken yumruk atması araç kameralarınca kaydedildi.

Boğaziçi Beldesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Düzce Belediyesine ait minibüse hareket saatinden önce binmek isteyen yolcu A.D. ile bunun yasak olduğunu belirten sürücü T.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, minibüs hareket etmeye başladığında büyüdü, A.D. sürücüye yumruk attı.

Aldığı darbeyle aracı trafikte durduran T.B, diğer yolcuların A.D'yi sakinleştirmesinin ardından yoluna devam etti.

Bu anlar, araç kameralarına da yansıdı.

Sürücü ve yolcunun, daha sonra birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi - Son Dakika
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