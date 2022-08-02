Sürücü ve yolcunun, daha sonra birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Beldesi ile kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan Düzce Belediyesine ait minibüse hareket saatinden önce binmek isteyen yolcu A.D. ile bunun yasak olduğunu belirten sürücü T.B. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de yolcunun hareket halindeki minibüste sürücüye yumruk atması kaydedildi - Son Dakika

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