Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı

04.03.2022 11:52
Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Düzce'de tadilatta olan kamu kurumundan kalorifer peteklerini ve yoldaki rögar kapaklarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de tadilatta olan kamu kurumundan kalorifer peteklerini ve yoldaki rögar kapaklarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusrettin Mahallesi'nde rögar kapaklarının ve tadilatta olan kamu kuruluşundan kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda çalıntı kalorifer petekleri ile rögar kapaklarının bir kısmı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı Hatay'da iş yerinden 30 gelinlik çalan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:58:00. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de kalorifer peteği ve rögar kapağı hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement