Düzce'de kantinler sağlıklı - Son Dakika
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Düzce'de kantinler sağlıklı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – İki öğrencinin boğazına çikolata kapağı kaçması ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de kantin denetimleri sıklaştırıldı.

Düzce'de kantinler sağlıklı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – İki öğrencinin boğazına çikolata kapağı kaçması ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de kantin denetimleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde öğrencilerin sağlığını ve güvenliği tehdit edecek ürünlere rastlanmadığı belirtildi.


Ankara ve Diyarbakır'da 'şırınga çikolata' kapağının iki öğrencinin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle birlikte ülke genelinde kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı yönünde denetimler sıklaştırıldı.


Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezi okul kantinlerinde başlayan denetimlerim tüm hızıyla devam ettiği bildirdi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından gerçekleştirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nden yetkili uzmanların da bulunduğu ekipler tarafından, il merkezindeki okul kantinleriyle başlayan denetimlerde, kantinlerde sağlık açısından zararlı ve tehlikeli ürünler bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde öğrencilerin sağlığını ve güvenliği tehdit edecek ürünlere rastlanmadığı belirtildi.


Ayrıca, denetleme ekipleri tarafından kantin çalışanlarına; hijyen, gıda güvenliği konularında rehberlik yapılarak, çiğ tüketilen sebzeler, salatalık ve meyveler, doğal kurutulmuş meyve, işlenmemiş kuru yemiş, süt, ayran, peynir, çeşnili ve tahıllı ekmek çeşitleri, yumurta, doğal mineralli su ve şekersiz sakız, taze sıkılmış meyve ve sebze sularının satışının arttırılması istendi.


Bilim kurullarınca belirlenmiş kriterlerde üretilmiş hazır paketli yiyecek ve içeceklerin dışında gıda satışının yapılmaması gerektiği belirtildi. Öğrencilere sağlıklı bir okul ortamı sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların ve denetimlerin devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Diyarbakır, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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