Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu

26 dakika önce

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sarımeşe Köyü sınırları içinde faaliyet gösteren kaplama fabrikasının toz silosundaki kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce Belediyesi ve Gümüşova Belediyesine ait itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi.

Kazan dairesinde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle toz silosunda hasar oluştu.

Düzce'de kaplama fabrikasının toz silosunda çıkan yangın hasara neden oldu

Çilimli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:07 Kaynak: AA
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