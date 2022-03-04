Düzce'de kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Düzce'de kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı

04.03.2022 11:16
Düzce'de kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 278 köyden 9'u Yığılca, 1'i Gümüşova'da olmak üzere 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 30 iş makinesi ve 100 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

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Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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