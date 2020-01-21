Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı - Son Dakika

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Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı
6 saat önce
Düzce'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy yolu ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Düzce'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy yolu ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 22, Cumayeri'nde 3, Kaynaşlı'da 8, Gölyaka'da 5 ve Yığılca'da 2 olmak üzere toplam 40 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 23 ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda 40 köy ile tekrar ulaşım sağlandı.
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