Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı - Son Dakika

Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı

6 saat önce

Düzce'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy yolu ulaşıma açıldı.

Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı, System.String[]

Düzce'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 22, Cumayeri'nde 3, Kaynaşlı'da 8, Gölyaka'da 5 ve Yığılca'da 2 olmak üzere toplam 40 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 23 ekip, sabahın erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 40 köy ile tekrar ulaşım sağlandı.

Cumayeri, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 40 köy yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]