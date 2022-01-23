Kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düzce'de ulaşımda aksamalar devam ediyor.

Kentte gün boyu etkisini devam ettiren yoğun kar, D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Kaynaşlı mevkilerinde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yolda, ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar, parklara veya kent merkezine yönlendiriliyor.

Bölgede kısa süre bekletilen diğer araçların geçişine de kar küreme araçlarının arkasında konvoy halinde izin veriliyor.

D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ise kolluk kuvvetleri, Kabalak, Kurtsuyu, Şifalısu, Akçakoca Sapak ve Tepeköy mevkilerinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermiyor.

Yol açma çalışmaları sürüyor

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kapanan 67 köy yolunu açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilik, engelli ve hamile personelin 2 gün idari izinli olduğunu da duyurdu.