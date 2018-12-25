Düzce'de Kar Yağışı
52 dakika önce
DÜZCE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı öğleden sonra kent merkezinde de etkisini gösterdi.
DÜZCE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı öğleden sonra kent merkezinde de etkisini gösterdi. Çok sayıda kişi, kar yağışı altında yürüyüp, selfie çekti. Düzce
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde de öğleden sonra havanın 1 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Birçok kişi kar altında yürürken, cep telefonları ile selfie çekti.
Meteoroloji verilerine göre Düzce'de 5 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:28 Kaynak: DHA
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