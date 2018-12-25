Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kar Yağışı

Düzce'de Kar Yağışı

4 dakika önce

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı öğleden sonra kent merkezinde de etkili oldu.

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Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı öğleden sonra kent merkezinde de etkili oldu. Kar altında yürüyen bazı kişiler cep telefonları ile selfie yaptı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde ise öğleden sonra havanın 1 dereceye düşmesi ile birlikte yağmur yağışı kar yağışına dönüştü. Aralıklarla etkili olan yağmur yağışı nedeniyle yanlarında şemsiye bulunduranlar, kar yağışı nedeniyle şemsiyelerini açtı. Bazı vatandaşlar ise kar altında yürürken cep telefonları ile selfie yaptı. Meteorolojinin verilerine göre Düzce'de önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:01 Kaynak: DHA

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