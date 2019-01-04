Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kar Yağışı

Düzce'de Kar Yağışı

1 saat önce

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı.

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Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı.

Bölgede etkili olan sağanak, yerini öğle saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Kaynaşlı, Yığılca, Gümüşova ilçelerinde etkili olan yağış, kentin Kardüz, Pürenli, Topuk Yaylası ve Samandere mevkilerinde 20 santimetreyi buldu.

Bu bölgelerde çalışma yapan Düzce Valiliği İl Özel İdare ekipleri güzergahlarda kalan köylere ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürüdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri bölgede yağışın gece boyu devam edeceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:06 Kaynak: AA

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