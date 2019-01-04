Düzce'de Kar Yağışı

Düzce
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini arttırdı.
Bölgede etkili olan sağanak, yerini öğle saatlerinde kar yağışına bıraktı. Kaynaşlı
, Yığılca
, Gümüşova
ilçelerinde etkili olan yağış, kentin Kardüz, Pürenli, Topuk Yaylası
ve Samandere mevkilerinde 20 santimetreyi buldu.
Bu bölgelerde çalışma yapan Düzce Valiliği
İl Özel İdare ekipleri güzergahlarda kalan köylere ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürüdürüyor.
Meteoroloji yetkilileri bölgede yağışın gece boyu devam edeceğini bildirdi.