Düzce'de kar yağışı - Son Dakika
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Düzce'de kar yağışı

6 saat önce

Düzce'de kar yağışı DÜZCE'de, hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı etkili oldu.

Düzce'de kar yağışı DÜZCE'de, hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.

Düzce'de öğle saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı başladı. Mart ayının ortasında yağan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Düzce Valiliği'nden yapılan uyarıda ise kar yağışının yüksek kesimlerde daha çok hissedileceği ve kar kalınlığının 5 ile 20 santimetreye ulaşacağı, şehir merkezinde ise kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybedeceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bildirildi.

Düzce'de kar yağışı

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:37 Kaynak: DHA

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