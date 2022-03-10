Düzce'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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Düzce'de kar yağışı başladı

10.03.2022 03:17

Düzce'de kar yağışı başladı Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.

Düzce'de kar yağışı başladı

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE - Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde etkisini arttırırken, kentte mart ayında kar yağışını gören Üniversite öğrencileri de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Düzce Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenim gören Metin Mert Becer, " Arkadaşım Mehmet Ali ile birlikte seyir terasına doğru yürüyüşe çıkalım dedik. Bir anda kar başladı. Bu ayda nasıl oldu bilmiyorum ama mart ayında kar yağdı. 4 yıldır Düzce'deyim şaşkınım. Havalar bakalım ne zaman ısınacak onu bekliyoruz. Az önce sosyal medyada gördük. Düzce'de valilik 2 gün okulları tatil etmiş. Güzel bir karar. Sabaha kadar yerler beyaza bürünür. Kar yağışı etkili olursa öğrencilerin okula gitmesinde sorun olabilir" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir havayı bulmak zor"

Balıkesir'den Düzce Üniversitesi'ne okumaya gelen ve arkadaşı ile gece yürüyüşüne çıkan Mehmet Ali Türedi, " Düzce'de öğrenciyim. Balıkesir'den geldim. Balıkesir'de böyle bir havayı bu ayda bulmak zor. Ama Düzce'de bahar aylarına girmemize rağmen kar gördük. Bu benim için bir ilkti. Valilikte okulları 2 gün tatil etmiş kendilerine teşekkür ederiz. Bu soğukta karda kışta bizi okullara göndermediği için" şeklinde konuştu.

Düzce'de kar yağışının iki gün boyunca etkili olması beklenirken, Düzce Valiliği'de 10-11 Mart tarihlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce'de kar yağışı başladı
Düzce'de kar yağışı başladı
Düzce'de kar yağışı başladı

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Meteoroloji, Düzce, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de kar yağışı başladı - Son Dakika


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