Düzce'de kar yağışı başladı - Son Dakika
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Düzce'de kar yağışı başladı

18.03.2022 01:31

Düzce'de kar yağışı başladı Kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı hakim Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.

Düzce'de kar yağışı başladı

Kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı hakim

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce'de kar yağışı başladı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, saatler 23.30'u göstermeye başladığında yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde yer yer tipi şeklinde yağan kar, hafif şekilde devam ederken yüksek kesimlerde ise yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için ekipler yollarda tuzlama çalışması yaparken, yolların kapanmaması içinde küreme araçları ana güzergah üzerinde bekletiliyor. Öte yandan Düzce Valiliği, yoğun kar yağışının beklendiği Düzce'de hafta 18 Mart Cuma günü Düzce'de eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini, Engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildiğini açıkladı.

Düzce'de kar yağışı başladı
Düzce'de kar yağışı başladı
Düzce'de kar yağışı başladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de kar yağışı başladı - Son Dakika


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