Düzce'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Düzce'de kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

DÜZCE'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı.

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DÜZCE'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Vatandaşlar, kara saplanan araçları iterek rampadan çıkarmaya çalıştı.

Düzce'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kalıcı Konutlar bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla rampalardan çıkmakta zorlandı. Kimi araçlar kar nedeniyle kayarken, kimi ise kara saplandı. Araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek rampalardan çıkarılmaya çalışılırken, Belediye ekipleri ise karla kaplanan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
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