Düzce'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

DÜZCE'de kar yağışı etkili oldu. Sürücüler araçlarıyla karla kaplı rampalarda ilerlemekte zorlandı. Düzce'de kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 50 santime ulaştı. Kalıcı Konutlar bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla rampalardan çıkmakta zorlandı. Karla kaplı yollarda araçlar kaydı. Kayan araçlar kara saplanırken vatandaşlar araçları iterek rampadan çıkmasına yardımcı olmaya çalıştı. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.