Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2) - Son Dakika

Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2)
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116 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIDüzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
116 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, 42 ekip ile yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor" denildi.
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