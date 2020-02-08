Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2) - Son Dakika

Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2)

6 saat önce

116 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIDüzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2), System.String[]

116 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, 42 ekip ile yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor" denildi.


Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Düzce kar küremesi yapan iş makinesi devrildi, 2 kişi kayıp-3

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de kar yağışı etkili oldu(2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]