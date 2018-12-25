Düzce'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
54 dakika önce
100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini arttırdı.
D-100 kara yolunun Bolu
Dağı kesimi ve Düzce- Zonguldak
Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini arttırdı.
Şehir merkezi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz
bağlantı yolunun Hiciz, Şifalı Su ve Tepeköy
mevkileri ile D-100 kara yolunun Çoban, Kervan ve Bolu Dağı kesiminde sürücüler, yoğun yağış nedeniyle ulaşımda zorluk yaşıyor.
Kara yolları ekipleri ise bölgelerdeki tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip yapmamaları ve uyarı işaretlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.
Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:27 Kaynak: AA
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