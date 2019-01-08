Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Düzce'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

37 dakika önce

Düzce'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Düzce'de Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Düzce'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Şehir merkezi, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz, Şifalı Su ve Tepeköy mevkileri ile D-100 kara yolunun Çoban, Kervan ve Bolu Dağı kesiminde sürücüler, yoğun yağış nedeniyle ulaşımda zorluk yaşıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgelerdeki tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip yapmamaları ve uyarı işaretlerine uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.

Yolda kalan sürücülere ise bölgelerdeki köylerde oturan vatandaşlar traktörleriyle yardımcı olmaya çalışıyor.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:23 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Zonguldak, Kar, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası 25 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:00:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]