Düzce'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

İlçe merkezi ve köylerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Yığılca Belediyesi ve İlçe Özel İdare teyakkuza halinde bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan acil vakalara müdahale için Yığılca İlçe Devlet Hastanesinde paletli ambulans hazır bekletiliyor.

İlçede kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Düzce'de kar yağışı etkili oluyor

Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:06 Kaynak: AA
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