Düzce'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Düzce'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Düzce'de gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Düzce'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Düzce'de gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Düzce'nin Bahçeşehir bölgesi ile kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler rampalardan çıkamayarak araçlarını kara sapladılar.


Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce'de de etkili oldu. Kar yağışı gece geç saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 10 santime ulaşırken özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimi geçti. Bahçeşehir bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler rampalardan çıkamayarak araçlarını kaydırdılar. Kayan araçlar kara saplanırken bazı vatandaşlar araçları iterek rampadan çıkmasına yardımcı olmaya çalıştılar. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının geç kaldığını yağmasından dolayı memnun olduğunu söylediler. - DÜZCE

Bahçeşehir, Sabah, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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