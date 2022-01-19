Üye Girişi
DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

19.01.2022 09:48

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 188 köyün yolu ulaşıma kapandı.

DÜZCE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki 188 köyün yolu ulaşıma kapandı. 110 köyün yolu ulaşıma açılırken, 78 köyün yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerdeki 188 köyün yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 110 köy yolu ulaşıma açılırken, 78 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI
DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI
DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI

YORUMLAR
500

Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


Kahramanmaraş'taki patlamanın etkisi! Ham petrol fiyatları 7 yılın zirvesini gördü Kahramanmaraş'taki patlamanın etkisi! Ham petrol fiyatları 7 yılın zirvesini gördü         
09:50
Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak         
09:37
Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler         
09:31
Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi         
09:17
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47

Son Dakika Haberleri
09:49 Kahramanmaraş'taki patlamanın etkisi! Ham petrol fiyatları 7 yılın zirvesini gördü
09:47 "Gerekirse simit yenecek" demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı
09:36 Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak
09:36 Etek altı görüntüleri 10 liraya satan çete çökertildi! İçlerinden biri beyin cerrahı çıktı
09:31 Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı
09:30 Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler
09:17 Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi
08:58 Demirtaş'tan HDP mitingi için çağrı: Farz edin ki ben de oradayım!
08:54 Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:44 Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 09:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement