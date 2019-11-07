Son Dakika Haberleri: Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
Son Dakika Güncel Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

7 saat önce

Düzce'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı, System.String[]

Düzce'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, çalışmaların ardından tek şeritten sağlanmaya başlandı.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikametinde seyreden Hüseyin Ertürk idaresindeki 81 ER 805 plakalı demir yüklü kamyon, Tepeköy mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen kamyonun yolu kaplaması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Batı Karadeniz, Tepeköy, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 04:36:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]