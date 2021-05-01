Düzce'de karantina ihlali yapan kişi köyde gezerken yakalandı - Son Dakika

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişi, yaşadığı köyde gezerken devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yakalandı.

51 yaşındaki B.S. karantina kuralına ihlal ederek Çilimli ilçesine bağlı Hacıkadirler köyünde gezmek için dışarı çıktı.

Bu sırada köyde devriye görevi yapan jandarma ekipleri B.S'nin kimlik sorgusunu yaptı. Ekipler, karantinada olması gerektiği belirlenen B.S'ye 3 bin 490 lira ceza uyguladı.

B.S. filyasyon ekipleri tarafından gözetim altında tutulmak üzere Avni Akyol Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.