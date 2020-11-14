Düzce'de karantina kuralını ihlal eden kişi yakalandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde temaslı olduğu için yurda yerleştirilen A.K'nin kaçarak Akçakoca ilçesinde bir apartta saklandığı belirlendi.

Polis ekipleri A.K'yi saklandığı apartta yakaladı

A.K ve işletme sahibine Hıfzıssıhha Kanuna göre işlem yapıldı. A.K işlemlerin ardından yurda yerleştirildi.