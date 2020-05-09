Düzce'de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Düzce'de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi

ABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.

ABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'den getirilen 226 Türk vatandaşı, Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini söyledi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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