Son Dakika › Güncel › Düzce?de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika
Düzce?de karantina süreleri dolan 226 kişi evlerine gönderildi
6 saat önce
DÜZCE'de, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.
DÜZCE'de, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldikten sonra yurda yerleştirilen 226 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldikten sonra Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurtlarında karantinaya alınan 226 kişinin 14 günlük karantina süreleri bugün doldu. Yapılan kontrollerin ardından yurttan ayrılan 226 kişi, 8 otobüs ile memleketlerine gönderildi. Ailelerini özlediklerini belirten kişiler,?İnsanın vatanı gibisi yok? dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:41 Kaynak: DHA
Son Dakika Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı