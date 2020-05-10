Düzce'de karantina süresi dolan 159 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Moritanya ve Senegal'den Türkiye'ye getirilerek Düzce'deki yurtlarda karantinaya alınan 159 kişi evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 26 Nisan'da Moritanya ve Senegal'den getirilen 159 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdundaki 14 günlük karantina süresi sona erdi.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 159 kişi, evlerine uğurlandı.

Bazı vatandaşlar, yakınlarının eşliğinde memleketlerine giderken bazıları ise AFAD İl Müdürlüğünce 9 otobüsle farklı illere gönderildi.

Öte yandan Anneler Günü dolayısıyla evlerine giden kadın misafirlere yetkililer tarafından karanfil hediye edildi.