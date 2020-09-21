Düzce'de karantinadan kaçan olmadı - Son Dakika

Düzce'de karantinadan kaçan olmadı

Düzce'de karantinadan kaçan olmadı Düzce'de filyasyon çalışmalarına köy muhtarları da dahil edildi Vali Atay: "Karantinadaki vatandaşlar her gün denetleniyor" Düzce Valisi Cevdet Atay yürütülen filyasyon çalışmalarını değerlendirildi.

Düzce'de karantinadan kaçan olmadı

Düzce'de filyasyon çalışmalarına köy muhtarları da dahil edildi

Vali Atay:

"Karantinadaki vatandaşlar her gün denetleniyor"

DÜZCE - Düzce Valisi Cevdet Atay yürütülen filyasyon çalışmalarını değerlendirildi. Vali Atay yaptığı açıklamada, köy muhtarlarının da dahil edildiği filyasyon çalışmalarında karantinada olan vatandaşların sıklıkla takip edildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de, salgın riskini azaltmak adına alınan tedbirler ve deneyimler devam ediyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Düzce'de yürütülen filyasyon çalışmalarını değerlendirdi. Sahada 41 filyasyon ekibinin çalıştığını ifade eden Vali Atay, karantinada olan vatandaşların ekipler tarafından gün içerisinde sıklıkla denetlendiğini belirtti.

"Sahada 41 filyasyon ekibi çalışıyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, gerçekleştirilen denetimlere köy muhtarlarının da dahil edildiğini belirterek şöyle konuştu: "İl Sağlık Müdürümüzle birlikte filyasyon çalışmaları ile ilgili istişarede bulunduk. 41 ekibimiz bu kapsamdaki vatandaşlarımıza gerekli hem sağlık açısından hem de ilaç ve diğer tıbbi gereçler açısından destek oluyorlar. Sürekli onları kontrol ediyorlar. Ayrıca köy muhtarlarımızı da bu işe dahil ettik. Herhangi bir köyde pozitif vakalı biri olduğu zaman köy muhtarımızın da bilgisi olacak. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın evinde olup olmadığını, kurallara uyup uymadığını sürekli denetleyecek. Olumsuz bir şey olduğu zaman bizim mutlaka haberimiz olacak. Yetkili arkadaşlarımız da gerekli yaptırımları uygulayacaklar."

"Herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadık"

Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınarak kaldıkları sürede masrafların bu kişilerden tahsil edileceğini açıklamıştı. Bugüne dek karantinadan kaçarak yurda yerleştirilen kimse olmadığını ifade eden Vali Atay, "Arkadaşlarımız şu an günlük olarak 2-3 kez denetlemeye gidiyorlar. Herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadık. Herhangi bir konuda bize bir bilgi gelmedi" dedi.

Vali Atay, kontrollü sosyal hayata temizlik, maske ve mesafe farkındalığı ile devam edildiğini belirterek denetimlerin sıklıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Düzce'de karantinadan kaçan olmadı

Düzce, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Düzce'de karantinadan kaçan olmadı - Son Dakika

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