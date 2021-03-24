Karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 2'si bebek 4 kişi tedavi altına alındı.

Hamidiye Mahallesi Hamidiye Caddesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında oturan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, baygın bulunan H.A.G. (25), F.İ.A.A. (32) ile İ.H.S.A.G. (2) ve 7 aylık A.A.G'yi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirlenen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.