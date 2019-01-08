Düzce'de Karla Mücadele
1 saat önce
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yoğun kar yağışı nedeniyle küreme ve yol açma çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret etti.
Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay, yoğun kar yağışı nedeniyle küreme ve yol açma çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce'de beklenen kar yağışının gece saatlerinden itibaren şehir merkezi ve çevresinde etkili olmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin kar yağışının etkili süreç boyunca araç ve yaya trafiğinin aksamaması için kar küreme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.
Belediye Başkanı Ay da küreme ve yol açma çalışmalarına katılan ekipleri ziyaret etti. Açıklamada, Başkan Ay'ın şu ifadelerine yer verildi:
"35 araç ve 125 personelle görev yapan kriz merkezi çalışıyor. Şu anki tespitlerimize göre belediye sınırları içinde kapalı yolumuz yok. Özellikle kar, kalıcı konutlar bölgesinde yüksek kesimlerde etkili olduğu için çalışma yoğunluğunu bu bölgeye verdik. Başkan yardımcılarım, ekiplerimiz ve müdürlerimiz ile birlikte çalışmaları takip ediyoruz. Akşam saatlerinde kar yağışının azalması bekleniyor, yarın daha açık bir hava olması, sonraki günlerde de yağmur beklendiği söyleniyor. O yüzden vatandaşlarımız yağan karın keyfini çıkarsın."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:21 Kaynak: AA
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