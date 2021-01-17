Düzce'de karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi karla mücadele ekiplerinin ana arterlerde karları temizleyerek tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar yağışının başlaması ile sahadaki yerini aldığı belirtildi.

Kar küreme çalışmalarını Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve başkan yardımcılarının da yakından takip ettiği kaydedilen açıklamada, "Belediyeye bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm yol güzergahlarında karları temizlerken diğer araçlar da kar yağışının yolları kayganlaştırması ve buzlanmasını önlemek için tuzlama çalışmalarını aksatmıyor. Karla mücadelede 3 greyder, 15 kepçe, 21 kamyon ve 102 personel aktif olarak görev alıyor." ifadesi kullanıldı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Tuncer, Sinan İnan, Celal Kasapoğlu ve birim müdürlerinin, Bahçeşehir'de oluşturulan kriz masasında yapılacak çalışmaları harita üzerinden belirleyerek hazırda bulunan ekipleri sahaya çıkardığı kaydedildi.

Ekiplerin başta şehir merkezi olmak üzere Bahçeşehir ve Konuralp'te güzargahların açık kalması için sabaha kadar karla mücadele ettiği ve çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün kar yağışının başlamasının ardından sahaya inerek çalışmaları yakından takip ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özlü, kar yağışı hazırlıklarının günler öncesinde tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerimiz teyakkuzda bekliyordu. Düzce Belediyesi olarak gece de olsa çalışıyoruz. 100 kişinin üzerinde bir ekibimiz sahada çalışıyor. Bugün gece, yarın ve diğer günler de karla mücadele ekibi olarak çalışacaklar. Antik tiyatrodaki kazı ekibindeki arkadaşlarımız da bu çalışmalara katılacak. Düzce'de kar yağışında hiçbir ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak. Düzceliler müsterih olsunlar. Çalışmaya katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.