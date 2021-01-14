Düzce'de karla mücadele hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Düzce'de muhtemel kar yağışı öncesi ekiplerin hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçtiği bildirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, muhtemel kar yağışı öncesinde 102 kişilik saha personelinin 24 araçlık filosuyla hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, modernize edilen ekipmanlarla tüm olasılıklara karşın 24 saat esasına göre en etkin şekilde karla mücadele edilerek, ekiplerce hizmetlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, 24 araçlık karla mücadele ekibiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Bunun içinde 7 adet kar bıçaklı tuzlama aracı, 3 adet greyder, 14 kepçe ve 102 kişilik saha personeliyle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre beklenen kar için ekipler teyakkuz halinde olacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye ekipleri tarafından hem şehir merkezi hem de kent genelinde hazırlıkların tamamlandığını ve karla mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Düzce'nin özellikle buzlanmanın olan bölgelerinde oluşabilecek sorunların minimize edilmesi için gereken hassasiyetle hazırlıkların yapıldığını kaydeden Özlü, "Yağışın başlamasıyla birlikte özellikle kaldırımda kayıp düşmelerin yaşanmaması için 24 saat tuzlama çalışması gerçekleştireceğiz. Gerek kaldırımlarımız gerekse de yol güzergahlarına yönelik modernize edilmiş araçlarımız ve ekiplerimiz sürekli ring halinde çalışmalarını sürdürecekler. Kazasız belasız bir süreç diliyorum." ifadesini kullandı.