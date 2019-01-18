Düzce'de Karne Heyecanı
1 saat önce
Düzce'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan toplam 70 bin 547 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.
Düzce
'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan toplam 70 bin 547 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.
Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde öğrenim gören öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulundaki karne törenine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu, öğrencilere karnelerini vererek iyi tatiller diledi.
Anne-babaları ile birlikte okullara gelen öğrenciler ise, iki haftalık yarı yıl tatiline sevinçle girdi. İl genelinde toplam 70 bin 547 öğrencinin karne alırken Düzce'de 4 bin 407 öğretmen de 2 haftalık tatile girdi.
2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayıp 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:25 Kaynak: AA
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