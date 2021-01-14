Düzce'de kartpostallık kar görüntüleri - Son Dakika

Düzce'de kartpostallık kar görüntüleri
14.01.2021 17:29
Düzce'de kartpostallık kar görüntüleri Hasretle beklenen yağış yüksek kesimlere düştü Düzce'de hasretle beklenen kar yağışı yüksek kesimlere düştü.
Düzce'de kartpostallık kar görüntüleri
Hasretle beklenen yağış yüksek kesimlere düştü
DÜZCE - Düzce'de hasretle beklenen kar yağışı yüksek kesimlere düştü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Ülke genelinde kuraklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında Düzce'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşların hasretle beklediği kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar özellikle ağaçların üzerinde görsel şölen oluşturdu.
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