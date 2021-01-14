Düzce'de kartpostallık kar görüntüleri - Son Dakika

Düzce'de kartpostallık kar görüntüleri

Hasretle beklenen yağış yüksek kesimlere düştü

DÜZCE - Düzce'de hasretle beklenen kar yağışı yüksek kesimlere düştü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Ülke genelinde kuraklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru sonrasında Düzce'de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşların hasretle beklediği kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar özellikle ağaçların üzerinde görsel şölen oluşturdu.