Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kasım Ayında 650 Konut Satıldı

Düzce'de Kasım Ayında 650 Konut Satıldı

4 saat önce

Düzce'de Kasım ayında 650 konut satıldı.

Düzce'de Kasım Ayında 650 Konut Satıldı, System.String[]
Düzce'de Kasım ayında 650 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılı kasım ayı konut Satış İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Düzce'de 650, Kocaeli'de 2 bin 427, Sakarya'da bin 672, Bolu'da 470, Yalova'da ise 967 konutun satışı gerçekleşti.

Verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde en az konut satışının Bolu'da gerçekleştiği görüldü. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:47 Kaynak: İHA

Kocaeli, Düzce, Ekonomi
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