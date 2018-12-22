Düzce'de Kasım Ayında 650 Konut Satıldı
4 saat önce
Düzce'de Kasım ayında 650 konut satıldı.
Düzce
'de Kasım ayında 650 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Kocaeli
Bölge Müdürlüğü 2018 yılı kasım ayı konut Satış İstatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Düzce'de 650, Kocaeli'de 2 bin 427, Sakarya
'da bin 672, Bolu
'da 470, Yalova
'da ise 967 konutun satışı gerçekleşti.
Verilerine göre Doğu Marmara
bölgesinde en az konut satışının Bolu'da gerçekleştiği görüldü. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:47 Kaynak: İHA
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