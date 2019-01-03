Düzce'de Kasım Ayında İhracat ve İthalat Azaldı

Düzce ilinde 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 41,1 azaldı.

Düzce ilinde 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 41,1 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 11 milyon 181 bin dolar, ithalat ise yüzde 41,1 azalarak 4 milyon 992 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE

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