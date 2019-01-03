Son Dakika Haberleri: Düzce'de Kasım Ayında İhracat ve İthalat Azaldı

Düzce'de Kasım Ayında İhracat ve İthalat Azaldı

1 saat önce

Düzce ilinde 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 41,1 azaldı.

Düzce'de Kasım Ayında İhracat ve İthalat Azaldı, System.String[]
Düzce ilinde 2018 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 41,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce'de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 11 milyon 181 bin dolar, ithalat ise yüzde 41,1 azalarak 4 milyon 992 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Düzce, Ekonomi
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