Düzce'de kavga: 3 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Düzce'de kavga: 3 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

Düzce'de kavga: 3 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

29.06.2023 21:43

Düzce'de Millet Bahçesi mevkisinde bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada, iddiaya göre 'laf atma' yüzünden 3 kişi bıçakla yaralandı. Onur Ö. ve 2 kadın darbedildi ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzce'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Millet Bahçesi mevkisinde bir kafede iki grup arasında, iddiaya göre "laf atma" yüzünden kavga çıktı.

Onur Ö. (23) ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kadın darbedildi ve bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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