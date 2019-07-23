Düzce'de kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı
1 saat önce
Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 4 kişinin aranmasına yeniden başlandı.
Düzce
'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 4 kişinin aranmasına yeniden başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:42
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