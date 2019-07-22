Düzce'de kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı
1 saat önce
Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı .
Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı .
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:32
Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı