Son Dakika Haberleri: Düzce'de kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı
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Düzce'de kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı

1 saat önce

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı .

Düzce'de kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı, System.String[]
Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı .
Akçakoca, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:32 
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