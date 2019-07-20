Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı
35 dakika önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı.
Düzce
'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:12
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