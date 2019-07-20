Son Dakika Haberleri: Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı
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Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı

35 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı.

Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı , System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı.
Akçakoca, Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:12 
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