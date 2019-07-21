Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
46 dakika önce
Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişinin aranmasına yeniden başlandı.
Düzce
'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişinin aranmasına yeniden başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:07
Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2) Son dakika! Düzce'deki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı